Priprave na 62. koroški turistični teden v Črni v polnem teku

Črna na Koroškem, 27. julija - V Črni na Koroškem so te dni v polnem teku priprave na 62. koroški turistični teden, ki bo potekal od 10. do 20. avgusta in letos prinaša nekaj novosti. S skupno več kot 80 prireditvami je v dogajanje vključen domala ves kraj. V času prireditve bodo 12. avgusta slovesno odprli največjo letošnjo naložbo v občini, prenovljen atletski stadion.