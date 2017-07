Požari na jugovzhodu Francije večinoma pod nadzorom

Marseille, 27. julija - Razmere na jugovzhodu Francije, ki so ga zajeli številni požari, so se danes izboljšale. V departmaju Bouches-du-Rhone in na območju mesta Bormes-les-Mimosas v departmaju Var so požari pod nadzorom, poročanje francoskih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa. Gasilci so pred tem opozarjali, da bi lahko zaradi vetra izbruhnili novi požari.