V Avstriji lani enkrat manj nezakonitih migrantov kot leta 2015

Dunaj, 27. julija - V Avstriji se je po begunskem valu leta 2015 in zaprtju Balkanske poti lani število nezakonitih migrantov in tihotapcev z ljudmi opazno zmanjšalo, je razvidno iz poročila avstrijskega notranjega ministrstva. Medtem ko so leta 2015 zabeležili 94.262 nezakonitih migrantov, so jih lani 50.848, kar je 46 odstotkov manj.