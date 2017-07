Panelisti okrogle mize optimistični glede posledic brexita

Ljubljana, 27. julija - V Britansko-slovenski gospodarski zbornici so pripravili drugo od treh načrtovanih okroglih miz v okviru pobude Brexit Ambition, ki so jo ustanovili z zavodom Evropa misli. Panelisti so bili glede posledic, ki bi jih lahko prinesel brexit, tokrat bolj optimistični, saj pričakujejo t.i. mehkejši odhod Velike Britanije iz EU.