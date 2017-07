S sekiro poskušal oropati banko na Ptuju

Maribor, 27. julija - Mlajši moški je v sredo popoldne poskušal oropati banko na Ptuju. Oborožen s sekiro in kovinsko palico za dvigovanje uteži je od bančnega uslužbenca zahteval denar, a ga je prestrašil sprožen alarm in je pobegnil. Policisti so ga izsledili na Ptujski gori in ga nato v Majšperku tudi prijeli, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.