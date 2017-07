Celjski rokometaši v Žalcu začeli priprave na novo sezono

Celje, 27. julija - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sredo zvečer v Žalcu opravili prvi trening pred začetkom sezone 2017/18. Na zboru so zavoljo reprezentančnih obveznosti v mlajših kategorijah in bolezni manjkali nekateri igralci, primaren cilj celjske zasedbe pa je zadržati primat na domačem prizorišču.