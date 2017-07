Na Morsu bodo proučili predlog o zaposlitvi gasilcev v podjetjih z nevarnimi odpadki

Ljubljana, 27. julija - Na obrambnem ministrstvu so glede predloga sindikata poklicnega gasilstva o zaposlitvi poklicnih gasilcev v tovarnah z nevarnimi odpadki pojasnili, da je ta smiseln, "ne more pa se kar tako določati, da morajo biti to poklicni gasilci". A glede na rezultate analiz zadnjih večjih požarov bo uprava za zaščito in reševanje predlog proučila, so dodali.