Nemška koalicija zadovoljna z odločitvijo sodišča EU o odgovornosti Hrvaške med begunskim valom

Berlin/Luxembourg, 27. julija - Nemška koalicija je v sredo dejala, da se je evropsko pravo po odločitvi sodišča EU še okrepilo. Sodišče EU je v sredo na podlagi primerov iz Slovenije in Avstrije razsodilo, da je bila Hrvaška odgovorna za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito oseb, ki so množično prečkale njeno mejo med begunsko krizo v letih 2015 in 2016.