Izrael s Tempeljskega griča odstranil nosilce nadzornih kamer

Jeruzalem, 27. julija - Izrael nadaljuje odstranjevanje različnih varnostnih naprav z vhoda na Tempeljski grič. V torek so odstranili detektorje kovin, danes zjutraj pa so z najmanj enega vhoda odstranili tudi stojala in nosilci, kjer so bile nameščene nadzorne kamere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.