Strokovnjaki zagovarjajo skrajšano zdravljenje z antibiotiki

London, 27. julija - Britanski znanstveniki so v študiji opozorili, da so zdravniki več let napačno svetovali, da je treba zaužiti vse predpisane antibiotike. Po njihovem je krajši čas zdravljenja z antibiotiki enako učinkovit, zmanjša pa se tudi možnost, da bodo bakterije postale imune na antibiotik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.