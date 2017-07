Mladi Slovenci na SP brez boja za kolajne

Alžir, 27. julija - Slovenska rokometna reprezentanca do 21 let se na svetovnem prvenstvu v Alžiriji ne bo borila za kolajno. Po odličnih igrah v predtekmovanju, ko je zabeležila štiri zmage in remi, so jo v osmini finala zaustavili Madžari, ki so bili boljši po podaljšku in zmagali s 26:25 (12:10, 21:21).