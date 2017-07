Delo: Vode ni dovolj (26. 7.)

Ljubljana, 27. julija - Prekmurje je kot skleda, malo nagnjena proti Madžarski. Globoko pod površino so stisnjeni peski, cilj različnih namer. Za zdaj pa je glavna starodavna voda, ki teče tako počasi, da jo lahko sredica planeta segreje tudi do 100 stopinj. Ne nazadnje bi lahko to izkoriščali tudi za proizvodnjo elektrike, v Delu piše Borut Tavčar.