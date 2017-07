Spodnjo Saško prizadele poplave

Bremen, 26. julija - Nemško zvezno deželo Spodnjo Saško so prizadele poplave. V mestu Goslar so zaprli mestno središče, v bližnjem Bad Harzburgu, jugovzhodno od deželne prestolnice Hannover, so zaradi močnih poplav zaprli nekatere ceste, ustavljen je tudi železniški promet. Lokalne oblasti so že razglasile izredne razmere, poroča nemška tiskovna agencija dpa.