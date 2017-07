Američani še enkrat rekordni v mešani štafeti

Budimpešta, 26. julija - Ameriška moško-ženska štafeta na 4 x 100 m mešano je na SP v plavanju v Budimpešti tudi v popoldanskem finalu po pričakovanjih poskrbela za nov svetovni rekord. V finalu so Matt Grevers, Lilly King, Caeleb Remel Dressrel in Simone Manuel dosegli izid 3:28,56 in bili še 1,72 sekunde hitrejši kot ameriška vrsta v jutranjih kvalifikacijah.