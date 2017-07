Sodišče EU presodilo, da je bila Hrvaška med begunskim valom odgovorna za obravnavo prošenj za azil

pripravili Sara Erjavec Tekavec

Luxembourg/Ljubljana, 26. julija - Sodišče EU je na podlagi primerov iz Slovenije in Avstrije razsodilo, da je bila Hrvaška odgovorna za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito oseb, ki so množično prečkale njeno mejo med begunsko krizo v letih 2015 in 2016. Slovenija je s sodbo zadovoljna.