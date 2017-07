Ana Drev ima manjše težave s kolenom

Ljubljana, 26. julija - Slovenski alpski smučarji in smučarke počasi zaključujejo z najneprijetnejšim delom priprav, kondicijsko vadbo. Na Gorenjskem imajo odlične pogoje, z mislimi pa so delno že tudi pri snegu in odhodu na južno poloblo. Ženska ekipa se bo odpravila v Argentino, moška ekipa za hitre discipline pa bo pred odhodom v Čile obiskala še italijanski Stelvio.