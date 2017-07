Med potniki za atletsko SP tudi Šutejeva in Černjulova

Ljubljana, 26. julija - Na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo med 4. in 13. avgustom v Londonu, bosta poleg poleg Martine Ratej (kopje), Luke Janežiča (400 m), Roka Puharja (maraton), Agate Zupin (200 m in 400 m ovire) in Anite Horvat (400 m), ki so izpolnili norme Mednarodne atletske zveze (Iaaf), nastopili še Tina Šutej (palica) in Maruša Černjul (višina).