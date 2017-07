Ljubljana, 26. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je sodišče EU v danes objavljeni razsodbi zapisalo, da je bila Hrvaška odgovorna za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito oseb, ki so množično prečkale njeno mejo med begunsko krizo v letih 2015 in 2016.