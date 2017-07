Demokracija: Vladajo nam potomci množičnih morilcev (27. 7.)

Ljubljana, 27. julija - Prejšnji teden so se v dolini Kamniške Bistrice začela izkopavanja posmrtnih ostankov zunajsodno pobitih po tako imenovani osvoboditvi maja 1945, in sicer na morišču Macesnovec. Spomin na nesrečnike, ki so se v tistem času znašli v tem delu Slovenije, je še zelo živ, v Demokraciji piše Metod Berlec.