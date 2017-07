V hrvaški Istri po toči na cestah plužili led

Zagreb, 26. julija - Močno neurje s točo je danes zajelo vzhodni del največjega hrvaškega polotoka Istra. Najhuje je bilo na območju Plomina, ki ga je toča v nekaj minutah pobelila, kot da bi bila zima. Zaradi toče so bile nekatere lokalne ceste zaprte za promet in so jih morali plužiti, poročajo hrvaški mediji.