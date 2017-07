Bruselj nadaljuje postopke proti Češki, Madžarski in Poljski zaradi nesolidarnosti v begunski krizi

Bruselj, 26. julija - Evropska komisija nadaljuje pravne postopke proti Češki, Madžarski in Poljski zaradi nesodelovanja pri premeščanju beguncev iz najbolj obremenjenih Italije in Grčije v druge članice EU. Junij je bil sicer rekorden mesec s 3000 premestitvami. Malta, Latvija in Norveška so že zelo blizu izpolnitvi svojih kvot, še izpostavlja komisija.