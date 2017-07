Kampiranje na črno vas lahko stane 83 evrov

Ljubljana, 29. julija - Zakon o varstvu javnega reda in miru določa tudi prekršek zaradi nedovoljenega kampiranja. Za kampiranje na mestih, ki za to niso določena, je predpisana globa v višini 83,45 evra. Letos so sicer na policiji zabeležili samo eno tovrstno kršitev, v istem obdobju lani pa štiri.