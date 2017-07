Ljubljana, 26. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je v Ljubljani oviran promet na križišču Dolenjske ceste in ljubljanske južne obvoznice zaradi težav na železniškem prehodu. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozil oviran promet med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Konjicami proti Ljubljani.