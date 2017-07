Ford v četrtletju z dvema milijardama dolarjev čistega dobička

Detroit, 26. julija - Drugi največji ameriški avtomobilski proizvajalec Ford je v drugem četrtletju letos ustvaril 2,05 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 3,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Skupni prihodki so bili višji za 0,2 odstotka in so znašali 39,85 milijarde dolarjev, je danes objavila družba.