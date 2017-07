Na jugu Francije zaradi požara evakuirali najmanj 10.000 ljudi

Marseille, 26. julija - Na jugu Francije so ponoči zaradi požara evakuirali najmanj 10.000 ljudi, so danes sporočile pristojne oblasti. Na območju se že več dni borijo proti ognjenim zubljem, nato pa je blizu kraja Bormes-les-Mimosas na Azurni obali izbruhnil še nov gozdni požar, zaradi katerega so morali evakuirati ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.