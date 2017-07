V Benetkah razstava o Giottovem življenju in ustvarjalnosti

Benetke, 27. julija - V beneški Scuola Grande della Misericordia je na ogled multimedijska razstava z naslovom Učitelj Giotto. Postavitev, ki so jo pripravili ob letošnji 750. obletnici rojstva tega pomembnega italijanskega slikarja, obiskovalca s pomočjo sodobnih tehnologij, razlag in glasbe popelje v svet Giottove ustvarjalnosti in mu predstavi njegovo življenje.