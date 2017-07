Namestitev mladoletnih migrantov v dijaška domova po mnenju vlade primer dobre prakse

Ljubljana, 27. julija - Vlada se je seznanila z evalvacijo pilotnega projekta namestitve mladoletnikov brez spremstva v dijaška domova Nova Gorica in Postojna. Prepoznava ga kot primer dobre prakse. Sklenila je, da se projekt nadaljuje v Postojni, uradu za oskrbo migrantov pa naložila, da do konca leta 2018 vzpostavi sistemsko obliko nastanitve in obravnave mladoletnikov.