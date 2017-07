Vrh vodilnih gospodarstvenikov regije Summit 100 letos v Skopju

Ljubljana, 30. julija - Srečanje vodilnih gospodarstvenikov jugovzhodne Evrope, imenovano Summit 100, bo letos potekalo oktobra v Skopju. Cilj letošnjega srečanja je poiskati konkretne ideje, predloge in projekte, ki bi prispevali k boljši in učinkovitejši povezljivosti v regiji na vseh področjih gospodarstva in družbe.