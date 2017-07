Mineva 30 let od izida albuma Gunsov Appetite for Destruction

New York, 26. julija - Te dni mineva 30 let od izida debitantskega albuma skupine Guns N' Roses Appetite for Destruction, ki velja za enega prodajno najuspešnejših rock albumov. Gunsi so album izdali 21. julija 1987, njegov naslov pa odseva mladostno energijo rockerjev, ki jih je družila neverjetna kemija ter uporniški duh, navaja spletni portal Loudwire.