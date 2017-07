Črnomelj, 26. julija - Policisti so z odredbo novomeškega okrožnega sodišča v Črnomlju opravili hišno preiskavo, kjer so pri 54-letniku zasegli vojaško puško, bodalo in okoli 500 nabojev. Za orožje osumljenec ni imel ustreznih dovoljenj. Po zaključeni preiskavi bodo policisti zoper njega podali kazensko ovadbo, so sporočili iz Policijske uprave Novo Mesto.