V Budimpešti še šesti svetovni rekord

Budimpešta, 26. julija - Ameriška moško-ženska štafeta 4 x 100 m mešano je v kvalifikacijah svetovnega prvenstva v Budimpešti dosegla nov svetovni rekord. Ryan Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrell in Mallory Comerford so razdaljo zmogli v 3:40,28 minute in za 1,43 sekunde izboljšali dve leti star rekord Britancev.