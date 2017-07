Nemške oblasti za vrnitev domnevnih islamistk iz Iraka

Berlin/Bagdad, 26. julija - Nemške oblasti se zavzemajo za izročitev štirih pripadnic skrajne skupine Islamska država (IS), ki so jih 10. julija med osvobajanjem mesta Mosul zajeli pripadniki iraške vojske. Vse štiri pripadnice IS po poročanju nemškega časnika Die Welt prihajajo iz treh nemških dežel - Saška, Baden-Württemberg in Severno Porenje-Vestfalija.