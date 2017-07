V Fiatovi tovarni v Kragujevcu dogovor med delavci in vodstvom

Kragujevac, 26. julija - V srbskem proizvodnem obratu koncerna Fiat Chrysler v Kragujevcu, kjer proizvajajo model Fiat 500L, so se razmere vendarle uredile. Potem ko so delavci minuli teden prekinili tritedensko stavko, so vodstvo in predstavniki delavcev po treh krogih pogovorov in ob podpori srbske vlade zdaj le dosegli dogovor o dvigu plač in izboljšanju pogojev dela.