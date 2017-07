Največ zahtev za vpogled po spomladanski maturi pri slovenščini

Ljubljana, 26. julija - Kandidati, ki so opravljali izpite v spomladanskem roku splošne mature, so lahko do vključno 13. julija vložili zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih. Zahtevo za vpogled je vložilo 1239 kandidatov pri 2717 izpitih. Največ, 723 zahtev za vpogled so vložili pri slovenščini, so sporočili z Državnega izpitnega centra.