Najstarejše gasilsko vozilo na Hrvaškem je iz leta 1966

Zagreb, 26. julija - Med gašenjem nedavnega požara pri Splitu so se hrvaški gasilci v boj proti ognjenim zubljem podali tudi z rdečim gasilskim fičkom iz leta 1979, v javnost pa so prišli podatki o zastarelih vozilih in opremi hrvaških gasilcev. Neuradno je najstarejše gasilsko vozilo na Hrvaškem tovornjak iz leta 1966, ki ga uporabljajo gasilci iz Gojla pri Kutini.