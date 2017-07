Na filmskem festivalu v Torontu bo letos v središču ženska ustvarjalnost

Toronto, 26. julija - Na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, ki bo potekal od 7. do 17. septembra, bo v središču ženska ustvarjalnost. Kot so sporočili organizatorji, je to, da bodo v ospredje postavili tako režiserke, kot tudi scenaristke in igralke, njihov odgovor na kritike, da na festivalu sicer dominirajo moški, piše francoska tiskovna agencija AFP.