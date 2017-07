Evropske borze začele z rastjo

Frankfurt/Pariz/London, 26. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje v povprečju začeli z rastjo, osrednji indeksi so v prve pol ure pridobili okoli pol odstotka vrednosti. Vlagatelji danes med drugim čakajo na zaključek zasedanja ameriške centralne banke in morebitne namige glede obrestnih mer in krčenja bilance Feda v prihodnje.