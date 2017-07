Sezono 2017/2018 reškega HNK bodo sooblikovali tudi slovenski izvajalci

Reka, 26. julija - Hrvaško narodno gledališče (HNK) Ivana pl. Zajca v sezoni 2017/2018 napoveduje kar 20 premier. Novo sezono so napovedali s sloganom Znova premagujemo sebe!, s katerim so želeli izpostaviti, da kljub finančnim težavam niso zmanjšali letnega obsega programov. Napovedali so tudi gostovanje slovenskih gledališčnikov in glasbenikov.