Letos na voljo 300 milijonov evrov za krepitev poslovnega okolja

Ljubljana, 26. julija - Krepitev konkurenčnosti gospodarstva je ena glavnih nalog ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, med prioritetami pa je krepitev poslovnega okolja za rast in razvoj podjetij, je na današnji novinarski konferenci poudaril minister Zdravko Počivalšek. V pomoč so jim razpisi, v okviru katerih je letos na voljo skoraj 300 milijonov evrov.