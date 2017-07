V Celju se je zbral cvet evropskega ženskega rokometa

Celje, 26. julija - Dvorani Golovec in Zlatorog v mestu ob Savinji bosta od četrtka do 6. avgusta gostili cvet evropskega ženskega rokometa. Na 11. evropskem prvenstvu do 19 let bo nastopilo 16 reprezentanc, Slovenija pa bo igrala v skupini D, v njej so še Danska, Portugalska in Črna gora.