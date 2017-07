AT&T presegel pričakovanja glede četrtletnega dobička

New York, 26. julija - Ameriški telekomunikacijski gigant AT&T je v minulem drugem četrtletju letošnjega leta povečal čisti dobiček v primerjavi z enakim četrtletjem lani za 15 odstotkov na 3,92 milijarde dolarjev, kmalu pa se bo še bolj okrepil, saj naj bi do konca leta prevzel konkurenčno podjetje Time Warner, in sicer za 85 milijard dolarjev.