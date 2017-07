Samsun, 25. julija - Slovenski košarkarji so se na olimpijskih igrah gluhih v Samsunu poslovili od boja za najvišja mesta. Slovenska reprezentanca je izgubila v četrtfinalu, z 80:74 so jih ugnali Litovci, ki se bodo borili za eno od treh kolajn. Sloveniji preostane boj za mesta od 5 do 8.