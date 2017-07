Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o uspešni nevtralizaciji neeksplodirane bombe iz druge svetovne vojne v Vurberku, o napovedanem novem poslovnem srečanju med slovenskimi in srbskimi gospodarstveniki in o srečanju ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška s Hrvaško kolegico v Tuheljskih Toplicah.