Na NIJZ na posebno številko za prebivalce v okolici požara v Zalogu prejeli sedem klicev

Ljubljana, 25. julija - Na nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so danes vzpostavili posebno telefonsko številko za morebitna vprašanja prebivalcev Zaloga pri Novem mestu in okoliških krajev glede zdravstvenih nasvetov po požaru v podjetju Ekosistemi. Prejeli so sedem klicev prebivalcev. Najpogosteje so spraševali glede zračenja prostorov, so sporočili z NIJZ.