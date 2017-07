Nova sredstva za projekt proti spletnemu nasilju nad ženskami Cybervaw

Ljubljana, 26. julija - Vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve je v dokončni obravnavi potrdil odprtje novih proračunskih postavk za potrebe projekta Cybervaw. Ministrstvo za delo želi s projektom nasloviti spletno nasilje in nadlegovanje kot obliko nasilja nad ženskami in nadgraditi obstoječe nacionalne dejavnosti za njegovo preprečevanje, so sporočili z vlade.