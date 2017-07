V Sredozemskem morju našli več mrtvih migrantov, nevladniki v Italiji o spornem kodeksu

Rim, 25. julija - Španska nevladna organizacija Proactiva Open Arms je sporočila, da so v reševalni akciji na Sredozemskem morju danes rešili 167 migrantov, med njimi tudi noseče ženske in matere z otroki. Našli so tudi 13 trupel. Nevladne organizacije medtem s predstavniki italijanskega notranjega ministrstva govorijo o spornem kodeksu za reševanje migrantov.