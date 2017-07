Vlada dala soglasje za tri nove investicije v šolske prostore

Ljubljana, 26. julija - Vlada je v četrtek dala soglasje za tri nove investicije v šolski prostor. Gre za izgradnjo prizidka k Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, za dozidavo in nadzidavo obstoječe stavbe pri Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana ter obnovo ravne strehe Gimnazije Ptuj, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.