Indeks S&P 500 v začetku trgovanja znova rekordno

New York, 25. julija - Trgovanje na newyorških borzah se je v luči dobrih poslovnih rezultatov družb Caterpillar in McDonalds začelo z rastjo indeksov Dow Jones in S&P 500, slednji pa znova tudi podira rekordne vrednosti. Poleg poslovnih rezultatov za drugo četrtletje pa so vlagatelji pozorni tudi na začetek zasedanja ameriške centralne banke.