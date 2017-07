Ljubljana, 25. julija - Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša bo danes ob 15.50 v avli ministrstva na Dunajski 22 dala izjavo za medije glede zemljišč, ki so predvidena za gradnjo igrišča za golf na Krogu, so sporočili z ministrstva.