EU podaljšala mandat operaciji Sophia do konca leta 2018

Bruselj, 25. julija - Članice EU so danes podaljšale mandat pomorski operaciji Sophia za boj proti tihotapcem z migranti v Sredozemlju do konca leta 2018. Ob tem so nekoliko spremenile naloge operacije, a njena narava ostaja enaka. Sophia bo še naprej delovala v mednarodnem morju, ne pa tudi v libijskih vodah, kar je sicer dolgoročno predvideno.